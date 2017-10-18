محمد الدشيش

اقتيد مواطن من احد البنوك المحلية الى مباحث العاصمة تمهيدا لإحالته الى النيابة بتهمة التزوير في محرر رسمي. وبحسب مصدر امني فإن عمليات الداخلية تلقت اخطارا من احد البنوك باكتشافهم عملية تزوير في توكيل، حيث انتقلت دورية وألقت القبض على المواطن، وبالاستماع إلى إفادة الموظف في البنك قال ان شخصا حضر لسحب 11 ألف دينار من حساب سيدة قال انها زوجته وقدم توكيلا صادرا عن الزوجة تم التشكك في صحته لتقوم إدارة البنك بالاتصال بالزوجة التي اكدت صحة الشكوك، مؤكدة انها لم تحرر اي توكيل للزوج للسحب من رصيدها البنكي.

وعلى صعيد آخر، سجل وافد في مخفر شرق قضية اصطدام وهروب بحق مواطن وقدم بيانات مركبة المدعى عليه.