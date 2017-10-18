محمد الدشيش

أبلغ مصدر رفيع المستوى في الإدارة العامة لشؤون الإقامة «الأنباء» بانخفاض ملموس في أعداد الوافدين القادمين الى البلاد بسمات زيارة تجارية وعائلية وسياحية وذلك منذ بداية تطبيق زيادة الرسوم على الخدمات الصحية مطلع الشهر الجاري.

ورجح المصدر أن تشهد أعداد الزائرين انخفاضا أكثر عقب تطبيق الرسوم المقترحة على سمات الزيارة.

ومضى المصدر بالقول: ننتظر اعتماد تلك الرسوم المقترحة من «الداخلية» قريبا من قبل مجلس الوزراء، لافتا الى ان الدراسة وضعت مقترحها بشأن قيمة الرسوم.

وعلى صعيد آخر، أعلن مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة اللواء طلال معرفي ان جمهورية الأرجنتين أصدرت نظاما جديدا للحصول على التأشيرة الإلكترونية بالنسبة للكويتيين، مشيرا الى ان سفارة الأرجنتين لدى الكويت أعلنت ذلك لمن يريد الدخول الى أراضيها.

وأوضح اللواء معرفي أنه بموجب النظام الجديد الذي بدأ تطبيقه منذ سبتمبر 2017 فإن التأشيرة الإلكترونية للمشاركين في المناسبات الدولية المنعقدة في الأرجنتين لن يتم تقييدها بجواز سفر القادم كالمعتاد، بل سيتم إرسال الموافقة على التأشيرة عن طريق البريد الإلكتروني.

وذكر اللواء معرفي أنه سيكون على المسافر الى الأرجنتين طباعة دليل الموافقة على التأشيرة من أجل تقديمه مع جواز سفره الحالي الى شركة الطيران.

وألمح إلى أنه من الآن فصاعدا سيتماشى نظام التأشيرة الإلكترونية مع النظام التقليدي الحالي الذي يتم فيه لصق التأشيرة على جواز سفر المسافر، والنظامان صالحان تماما لدخول الأجانب الذين يحتاجون إلى تأشيرة إلى جمهورية الأرجنتين.

واستطرد بأن سفارة جمهورية الأرجنتين لدى الكويت أوضحت أنه من المتوقع خلال عام 2017 أن يستخدم نظام التأشيرة الإلكترونية بالتزامن مع النظام التقليدي لدخول المشاركين إلى جمهورية الأرجنتين في المناسبات الدولية المختلفة.