هاني الظفيري ـ عبدالله قنيص

فـتـحـت أجهزة وزارة الداخلية مستعينة بطواقم فنية متخصصة تحقيقا للوقوف على المتسبب في الحادث المروري العنيف الذي ادى إلى إصابة 3 من رجال الأمن، منهم اثنان كانا على متن دورية نجدة والثالث كان على متن سيارته الخاصة، ويعمل في قطاع الأمن العام.

ونقل عسكري الأمن العام الى العلاج ووصفت حالته بالخطرة، فيما وصفت إصابات العسكريين الآخرين بالبسيطة.

وبحسب مصدر أمني فإن عمليات الداخلية تلقت في الثامنة والنصف من صباح امس بلاغا بوقوع حادث تصادم ثنائي بين مركبتين، وتبين ان الحادث تصادم بين دورية نجدة ومركبة صالون كان بداخلها عسكري، هذا وأدت قوة الاصطدام الى تفحم المركبة الصالون بشكل شبه كلي.