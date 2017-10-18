أحال رجال مباحث شؤون الإقامة وافدة آسيوية وعربيا الى النيابة العامة بتهمة التزوير في محررات رسمية.

وكانت معلومات قد وردت إلى الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة تفيد بأن وافدة آسيوية قامت بالاتفاق مع أحد المندوبين لتحويل إقامتها في إدارة عمل محافظة حولي دون علم كفيلتها.

وبعد إجراء البحث والتحري وبطلب الكفيلة وسؤالها عن العاملة أفادت بأنها لا تعلم أنه تم تحويل اقامتها، وباستدعاء العاملة والتحقيق معها اعترفت بأنها قامت بالاتفاق مع مندوب - وهو من الجنسية العربية - لتحويل إقامتها في إدارة عمل محافظة حولي دون معرفة كفيلتها لقاء مبلغ مالي، وباستدعاء المندوب والتحقيق معه اعترف بأنه قام بالتزوير في نموذج الطلب بشطب كلمة «تجديد» وكتابة كلمة «تحويل» وتقديمه الى إدارة عمل محافظة حولي.