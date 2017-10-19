مشاري المطيري ـ عبدالله قنيص

اسفرت حملة مفاجئة وموسعة للإدارة العامة لشرطة النجدة التابعة لقطاع العمليات استهدفت كافة محافظات البلاد، بقيادة وكيل وزارة الداخلية بالانابة الفريق الشيخ محمد اليوسف وبحضور الوكيل المساعد لشؤون العمليات اللواء جمال الصايغ، ومدير عام الادارة العامة لشرطة النجدة اللواء عبدالعزيز الهاجري، عن ضبط 4 مطلوبين جنائيين و3 قضايا مخدرات ومواد مسكرة و58 القاء قبض تغيب ومطلوب مدين وانتهاء إقامة بالإضافة إلى 5 القاء قبض عمالة سائبة و12 بدون اثبات وحجز مركبة، وتحرير 374 مخالفة مرورية متنوعة.

انطلقت الحملة مساء اول من امس الثلاثاء، حيث أغلقت أجهزة الأمن المشاركة محيط المناطق المستهدفة في عموم محافظات الكويت، في إطار خطة تناولت كافة محاور وآليات العمليات الميدانية والاستعداد المكثف وتوفير الدعم والإسناد اللازم لها.

ووجه الفريق اليوسف عناصر القوة إلى الانتشار في الطرقات للتدقيق على مرتاديها وضبط كافة المطلوبين على ذمة قضايا والمخالفين للقوانين والمشتبه بهم، كما اتخذت القيادة الميدانية للعمليات الأمنية كافة الوسائل والتدابير اللازمة لإحكام السيطرة على جميع منافذ منطقة العمليات الميدانية لمنع هروب المطلوبين والمخالفين.

من جانبها أكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني على دور المواطن والمقيم في دعم الجهود الأمنية بعدم إيواء أو التستر على أي مخالف للقوانين حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية وشددت على ضرورة أن يحمل الجميع إثباتاتهم الشخصية سواء كان مواطنا أو مقيما حتى يتجنبوا التوقيف والاشتباه بهم ومساءلتهم.