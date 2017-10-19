استقبل مدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد في مكتبه صباح امس الأربعاء مدير عام المديرية العامة للدفاع المدني بالأردن اللواء مصطفى البزايعة والوفد المرافق له، حيث رحب الفريق المكراد بالوفد الزائر، مؤكدا ان هذه الزيارة تدل على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، كما ان للزيارة أهدافا لاستمرارية خط التعاون القائم بين الجانبين فيما يخص تحقيق الأهداف المشتركة لحماية الأرواح والممتلكات والحماية المدنية عن طريق تبادل الخبرات والاطلاع على الإنجازات والتطور في هذا المجال.

وبعد ذلك أخذ الوفد الأردني الزائر في جولة للاطلاع على عدد من مراكز الإطفاء التخصصية بدأت وتم الانتقال الى مركز مبارك الكبير للمواد الخطرة للاطلاع على الآليات والمعدات المستخدمة والخطط والإستراتيجيات المتبعة في هذه المراكز.