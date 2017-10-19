محمد الجلاهمة

اقتيد وافد أردني من منطقة الأحمدي الى صبحان وتحديدا الى مقر الادارة العامة لمكافحة المخدرات تمهيدا للوقوف على مصدره في الحشيش الذي وضعه داخل سيجارة كيف، وايضا لإحالته الى النيابة بتهم تتعلق بحيازة المخدرات وتعاطيها، وبحسب مصدر امني فإن احدى دوريات امن الاحمدي رصدت مركبة متوقفة ظهرا على جانب الطريق وقائدها نائم، ولدى الاقتراب من المركبة شوهدت سيجارة مستخدمة، وعليه تم إيقاظ قائد المركبة وتبين انه أردني، وبسؤاله عن اسباب توقفه قال انه تعاطى سيجارة حشيش أفقدته صوابه، وتم تفتيش السيارة ليتم العثور على سيجارة مستخدمة وقطرة وورق رشيد.