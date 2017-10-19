محمد الجلاهمة

‏انقلبت مركبة بعد انحرافها واصطدامها بالسياج الحديدي بين منطقتي الصليبية والقيروان.

وكانت غرفة العمليات التابعة للإدارة العامة للإطفاء قد تلقت بلاغا فجر امس بوقوع الحادث فتم توجيه مركز اطفاء الصليبخات الى موقع البلاغ بقيادة رئيس النوبة (أ) المقدم عبدالعزيز بولند والنقيب علي كمال وعدد من رجال الإطفاء حيث تم التعامل مع الحادث وإخراج المصابين وعددهم 3 اشخاص وكانت اصاباتهم بين البسيطة والمتوسطة.

واثناء التعامل مع الحادث اصطدمت مركبة دفع رباعي نتيجة السرعة العالية بدورية تابعة للأمن العام كانت تقوم بتنظيم حركة السير.

كما اصطدمت بآلية الانقاذ التابعة للادارة العامة للاطفاء دون وقوع اصابات. تواجد في موقع الحادث رجال الأمن العام والطوارئ الطبية.