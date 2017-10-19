مشاري المطيري

تمكن رجال مباحث شؤون الإقامة من ضبط وافدين قاما بتزوير إقامة وافد مقابل 250 دينارا.

وفي التفاصيل ضبط أمن المطار وافدا حاول مغادرة البلاد بإقامته المنتهية وعند سؤاله قال أنا قمت بتجديد الإقامة وهي موجودة بالجواز وبالتدقيق تبين انها مزورة وعليه قاموا بإحالته الى مباحث شؤون الإقامة الذين حققوا معه واعترف بأنه دفع 250 دينارا مقابل تجديدها ولا يعرف انها مزورة، حيث انه لا يعرف القراءة ولا الكتابة وانه تواصل مع شخصين يعرفهما طلبا منه هذا المبلغ مقابل التجديد، حيث امر مدير عام مباحث شؤون الإقامة اللواء سعود الخضر بضبطهما واعترفا بأنهما استغلا عدم معرفته القراءة والكتابة وقاما بتزويرها وعليه تم تحويلهما لإدارة الإبعاد لإبعادهم عن البلاد.