جرح قطعي بسبب مشاجرة طلابية

أبلغ مواطن من مواليد 1979 ويسكن القصر مخفر الرقة بتعرض ابنه للضرب من قبل شخصين قدم بيانات احدهما والآخر مجهول الهوية وذلك في مدرسة نوفل بن حارث بالمنطقة واحضر معه تقريرا طبيا يفيد بجرح قطعي بجانب الحاجب الأيسر بطول 5سم وسحجة وكدمة بالساعد الأيسر، وأحيل البلاغ إلى جهة الاختصاص.

وفاة طبيعية في الفحيحيل

ورد بلاغ الى مخفر الفحيحيل عن حالة وفاة في ق10 فانتقلت الدوريات الى موقع البلاغ وشوهدت المتوفاة التي تبين انها مواطنة من مواليد 1951، حضر الى الموقع محقق المخفر والادلة الجنائية والطب الشرعي وتم رفع الجثة.

لبنانية تتهم مواطنا بالسرقة

اتهمت وافدة لبنانية مواليد 1973 في بلاغ قدمته الى مخفر الوفرة مواطنا بسرقة معدات وسطحة وحفارة وبايبات حديدية كانت متروكة في مزرعة المواطن بموجب عقد إيجار سابق بينهما بصفته مالك المزرعة وتمت إحالة البلاغ الى جهة الاختصاص.

رباعية خليجية تتسبب في حادث

أبلغ مواطن مرور الزور بأن ابنه مواليد 1997 تعرض الى حادث اصطدام بحاجز أسمنتي بمركبته الأميركية على طريق الملك فهد باتجاه الديرة بالقرب من محطة بنزين الزور، وأفاد الوالد نقلا عن ابنه بأن رباعية اوروبية تحمل لوحة لم يستطع حفظ رقمها تسببت في وقوع الحادث والاصطدام. يذكر أن الابن مصاب ويرقد حاليا في مستشفى العدان.