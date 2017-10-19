هاني الظفيري

وضعت وافدة أوروبية في إدارة الإبعاد الإداري تمهيدا لإعادتها الى موطنها، وذلك بعد ان تم ضبطها من قبل الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة متلبسة بتقديم الخدمات المحرمة، واعترفت الأوروبية بأنها قدمت الى الكويت بسمة زيارة سياحية قبل عدة ايام وانها كانت تتحصل يوميا على 1500 دينار نظير لقاءاتها المحرمة، حيث كانت تتقاضى 300 دينار مقابل الساعة الواحدة.

وبحسب مصدر أمني فإن معلومات وردت الى رجال مباحث الإقامة عن ان وافدة أوروبية تعمل ضمن شبكة دولية للأعمال المنافية وتقيم في فندق وتنتقل بين عدة منازل لتقديم الأعمال المخلة فتم عمل كمين لها وضبطها متلبسة، وأقرت بأن كل اتصالاتها تكون عبر وسائل التواصل وان هناك اتصالات تأتي اليها بالتوجه الى أماكن معينة بعد تواصل الراغبين في لقائها مع أعضاء الشبكة العالمية.