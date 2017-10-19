محمد الجلاهمة

فتحت أجهزة وزارة الداخلية تحقيقا للوصول الى هوية أشخاص مجهولين تجمهروا حول دوريات المرور وتمكنوا من تهريب مستهتر كان يقود مركبة برتقالية اللون، وجار حصر المركبات ذات المواصفات المبلغ عنها في محاولة لضبط المستهتر ومعاونيه.

وكانت عمليات وزارة الداخلية قد تلقت بلاغا بوقوع مشاجرة مقابل صالة رجا الحباج في الأحمدي، وعليه توجهت دوريات من الأمن العام الى موقع البلاغ، وتبين ان الأمر ليس مشاجرة وانما تجمهر حول دورية مرور، وبسؤال قائدها قال انه رصد واقعة استهتار ورعونة مقابل صالة الأفراح، ولدى قيامه بمهامه القانونية فوجئ بتجمع مجموعة من الشباب حوله وتمكنهم من تهريب المستهتر والذي كان يقوم بوصلة رعونة على مركبة يابانية برتقالية اللون.