هاني الظفيري

امر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن العام اللواء ابراهيم الطراح بإبعاد وافد آسيوي بشكل عاجل مع ادراج اسمه على قوائم المحظور دخولهم الى البلاد، وذلك بعد اطلاعه على فحوى البلاغ الذي تقدم به الاب، وهو مواطن، الى احد مخافر العاصمة.

ووصف مصدر امني تصرف الاب بالتصرف الحكيم، اذ لم يقدم على ارتكاب فعل متهور قد يضعه تحت المساءلة القانونية، وانما قام بتوثيق اعترافات السائق وارفق الاعترافات بالمقطع الذي التقطته الفتاة ويظهر الفعل المخل والخادش للحياء الذي ارتكبه السائق الآسيوي دون مراعاة لوظيفته، وأن اسرة الطالبة كانت تطعمه وتصرف له راتبا شهريا.

وبحسب مصدر امني فإن مواطنا تقدم الى احد مخافر العاصمة مصطحبا آسيويا في العقد الثالث من العمر، وطلب من رئيس المخفر الاطلاع على مقطعين، الاول يظهر التصرف الفاضح والثاني يظهر الاعترافات، وقال الاب ان ابنته صدمت بالوافد وهو يفعل هذا الفعل الخادش فالتقطت هاتفها ووثقت الجريمة حتى ينال المتهم عقابه بما ارتكبه بحقها وبحق اسرتها.

واكد مصدر أن وكيل الداخلية المساعد لشؤون الامن العام طلب من رئيس المخفر تخيير الاب بين إما ان يحيل الآسيوي الى المحاكمة او إبعاده اداريا، فاختار الاب الاختيار الثاني للمتهم.