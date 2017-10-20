تصنف الجريمة كقتل عمد أو قتل مرهون بمكان تواجد السكين قبل الجريمة

هاني الظفيري- عبدالله قنيص - أحمد خميس

أحيل مواطن يبلغ من العمر 28 عاما الى النيابة العامة للتحقيق معه في قتل جار بطعنة نافذة في القلب، فيما كشفت التحقيقات الاولية التي أجريت مع المتهم من قبل أجهزة وزارة الداخلية عن أن الجاني أدان المجني عليه من مواليد 1981 مبلغ وقدره 1800 دينار قبل عدة اشهر، وحاول عدة مرات ان يستعيد ماله، ولكن دون جدوى والتقاه في الشارع العام لتندلع بينهما مشادة كلامية تطورت الى تشابك بالأيدي ومن ثم يتجه المجني عليه الى منزله ليتبعه الدائن ويسدد اليه طعنة نافذة في القلب ليتم الإسراع بنقله الى مستوصف الفردوس الشمالي وبداخل المستوصف لفظ المجني عليه أنفاسه الأخيرة، هذا وعثر رجال الأمن على أداة الجريمة وهي سكين أعلى محول، حيث تخلص القاتل من السكين بإلقائه عقب الجريمة مباشرة، وضبط الجاني على مقربة من مكان الجريمة، حيث اعترف بأنه لم يكن يقصد قتل جاره.

وبحسب مصدر امني فإن عمليات وزارة الداخلية تلقت نحو الثانية عشرة بلاغا يفيد بوصول مواطن جثة هامدة الى مستوصف الفردوس الشمالي، حيث سارع الى موقع الجريمة في الفردوس وإلى المستوصف الذي توفي فيه المجني عليه عدد من رجال الأمن والأدلة الجنائية، حيث تم وضع سياج أمني في محيط مسرح الجريمة لرفع الآثار، كما تم الاستماع الى شهود عيان، والذين اتفقوا على ان هناك مشاجرة وقعت بين طرفي الجريمة.

وقال المصدر ان تصنيف الجريمة واذا ما كانت قتل عمد مع سبق الاصرار والترصد او انها قتل فقط او حتى ضرب أفضى الى الموت ستقوم به النيابة العامة بعد الاستماع الى كامل الاعترافات التي سيدلي بها القاتل.

وأشار المصدر الى ان واقعة القتل العمد مرهونة بأن الجاني كان يحوز اداة الجريمة وينتظر الجاني، ولكن اذا ثبت ان هناك مشادة بينهما فقام الجاني بالتوجه الى منزله واحضار السكين فإنه في هذه الحالة قد تصنف باعتبارها قتلا او ضربا افضى الى الموت.

هذا، وتبين من معاينة جثة المجني عليه انه تلقى طعنة نافذة في القلب.