اعلنت وزارة الداخلية اليوم إغلاقا مؤقتا لطريق الفحيحيل السريع مقابل منطقة المهبولة بالتعاون مع وزارة الأشغال لتركيب جسر مشاة وذلك اعتبارا من فجر يوم غد الجمعة ولمدة ست ساعات.
وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني ب(الداخلية) في بيان صحفي ان الإدارة العامة للمرور اتخذت احتياطات السلامة المرورية ووضعت العلامات الدالة على التحويلة بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة لإرشاد قائدي المركبات بوجود تحويلة على الطريق.
واهابت الإدارة بقائدي المركبات ضرورة توخي الحيطة والحذر والالتزام بالسرعة المقررة والعلامات المرورية وتعليمات وإرشادات رجال المرور.