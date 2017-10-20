محمد الجلاهمة

أحبط رجال جمارك مطار الكويت الدولي، بالتنسيق مع قطاع البحث والتحري، محاولة تهريب نحو 990 حبة ترامادول مخدرة كانت في طريقها إلى البلاد وذلك عبر إرسالية واردة في الخامسة من مســاء أمـس عبارة عن طرد وصف على أنه يحتوي على ألعاب أطفال، به 3 سبورات لتعليم الأطفال، وعند فتح السبورات وجد بداخلها 990 حبة ترامادول مخبأة بطريقة سرية للغاية، لكن يقظة مفتشي الجمرك الجوي كانت بالمرصاد. هذا، وتــم تحرير محضر بالواقعــة وإحالة المتهم مع المضبوطات إلى إدارة مكافحة المخدرات تمهيدا لإحالتها إلى النيابة العامة .