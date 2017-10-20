تحت رعاية وحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الخاص بالإنابة اللواء شكري النجار ومساعد مدير عام الإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة العميد مرزوق المرزوق اختتمت صباح امس الدورة التقدمية للقتال في المناطق المبنية والتي شارك فيها 30 عنصرا من الضباط وضباط الصف والأفراد من إدارة دروع الأمن والتي عقدت خلال الفترة من 1- 19/10/2017 بمشاركة طاقم تدريب ألماني.

واشتملت الدورة على ثلاث مراحل تدريبية وهي مرحلة الرمايات التقدمية والتكتيكية على بندقية (M 16) ومرحلة تكتيكات القتال في المناطق المبنية ومشروع خارجي في جزيرة فيلكا عبارة عن تطبيقات كاملة باستخدام الذخيرة الحية.

وقد هنأ اللواء شكري النجار المشاركين بالدورة وطالبهم ببذل المزيد من الجهد والعطاء والاستفادة من هذه الدورة في حياتهم العملية، وقام بتوزيع شهادات التقدير على مجتازي الدورة.