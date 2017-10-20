إعداد: عبدالكريم أحمد

برأت محكمة الجنايات مواطنا من سرقة مركبة من كراج الحجز التابع للبلدية.

وقد أسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين أنهم سرقوا منقولات من سيارته محتجزة في كراج الحجز عن طريق كسر زجاج المركبة والاستيلاء على المنقولات وإتلاف أجزاء عدة من المركبة وأصبحت غير صالحة للاستعمال، وشهد ضابط المباحث أن تحرياته السرية توصلت لقيام المتهمين بارتكاب الواقعة، وتم ضبط احد المتهمين الذي قال إن هناك اتفاقا مع المتهمين الآخرين على سرقة المركبات من داخل السكراب، وان المتهمين تصرفوا بالبيع في المسروقات.

وحضرت المحامية عصمت الخربوطلي عن أحد المتهمين ودفعت بتلفيق الاتهام إلى موكلها، وببطلان القبض لانتفاء حالة التلبس بالجريمة وبانعدام علاقة موكلها بالواقعة وبتلفيق الاتهام، كما دفعت بانتفاء الأدلة وبعدم جدية التحريات وعدم الاعتداد بأقوال محررها وبطلانها، وخلو الأوراق من الأدلة، وعدم توافر أركان الجريمة في حق المتهمين.