عبدالله قنيص

أمر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء خالد الديين بإحالة عسكري يعمل في المباحث الجنائية الى النيابة العامة لتعاطيه المواد المخدرة، وأرفق في ملف الإحالة مواد مخدرة تمثلت في اكياس كيميكال وسيجارتين بهما مواد مخدرة وحبة، وبحسب مصدر امني فإن إدارة العمليات التابعة للمباحث الجنائية وخلال مراقبتها للمواقف باستخدام كاميرات المراقبة رصدت مركبة متوقفة وصاحبها نائم، وعليه توجه رجال المباحث الى السيارة وكانت المفاجأة ان من بداخل السيارة عسكري يعمل في المباحث وفي حالة تعاط، وبتفتيشه عثر معه على المضبوطات، واعترف العسكري بإدمانه المواد المخدرة، هذا وتم توقيفه عن العمل.