محمد الجلاهمة

أصدر مدير عام مديرية أمن الأحمدي العميد عبدالله سفاح تعليمات بعدم جواز دخول العسكريين إلى الأدلة الجنائية أو مراجعتها وكذلك الدخول الى مديرية الأمن بالزي المدني.

هذا، وأصدر مدير ادارة الخدمات المالية والصيانة في مديرية أمن الأحمدي العقيد محمد أبا الخيل تعميما إداريا بهذا الخصوص حمل رقم 30/2017 جاء فيه: بناء على تعليمات السيد مدير عام مديرية أمن محافظة الأحمدي يتم عدم استقبال أي عسكري بالزي المدني عند مراجعته للمديرية، إلا بعد استبدال الزي المدني بزي عسكري، على أن يتم تنفيذ مضمون التعميم بكل دقة ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة.