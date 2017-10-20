محمد الجلاهمة

أبلغ مصدر أمني «الأنباء» ان تعليمات صدرت الى قوة التأمين المكلفة في محيط المساجد المهمة والرئيسية بضرورة اتخاذ كامل إجراءات الحيطة والحذر.



وبحسب التعميم الذي اطلعت عليه «الأنباء» فإن التعليمات تضمنت تشديد الحراسة من قبل القوة الموزعة على المساجد لصلاة الجمعة والتأكد من الجاهزية والأسلحة والذخائر ومتابعة الأوامر من العمليات مباشرة وإخطار إدارة العمليات بالملاحظات إن وجدت.

الإجراءات تلك سألت «الأنباء» بشأنها مصدرا أمنيا، والذي قال ان هذه الاجراءات احترازية وتأتي في اطار حرص وزارة الداخلية على تأمين دور العبادة المختلفة.