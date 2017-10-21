عبدالكريم أحمد

أصدر القضاء المغربي أحكاما بالحبس والتغريم لثلاثة مغاربة بينهم فتاة بعد شكوى تقدم بها مواطن كويتي اتهمهم فيها بتصويره في برامج التواصل الاجتماعي وتهديده وابتزازه ماليا.

وقضت المحكمة الابتدائية بوادي زم، بالحبس لمدة سنة واحدة و3 أشهر للمتهم الأول البالغ 32 عاما، وبتغريمه بمبلغ 5000 درهم «160 دينارا كويتيا تقريبا»، وبالحبس لمدة 9 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 4000 درهم «128 دينارا كويتيا تقريبا» للفتاة البالغة من العمر 22 عاما، والحبس 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم «16 دينارا كويتيا تقريبا» للثالث البالغ 21 عاما بالإضافة إلى مصادرة أجهزة هواتف وحاسوب استخدمت في عملية التهديد والابتزاز.

وأدين المتهمون الثلاثة بعدما تقدم المواطن الكويتي البالغ 34 عاما بشكوى ضدهم وبضبطهم تبين أن دور الفتاة يكمن باستدراجه ببرنامج الاتصال «Line» وتصويره وإرسال التصوير إلى الآخرين بناء على اتفاق مسبق لابتزازه إما بتحويل الأموال أو تسريب المقطع ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي، وتمكنوا بهذه الوسيلة من الحصول على 4000 دينار كويتي اضطر لتحويلها إليهم تجنبا للفضيحة، إلا أنهم واصلوا ابتزازهم له ولم يكفوا عن ذلك، الأمر الذي جعله يبلغ عنهم عبر محاميه علي الكندري.

وجاء بالحكم أن المتهمين ارتكبوا جنح النصب والحصول على مبالغ مالية عن طريق التهديد عبر الإنترنت بإفشاء أمور شائنة والمشاركة في ذلك والسكر العلني البين وإحداث الفوضى بالشارع العام والخيانة الزوجية في حق الأول ومن أجل المشاركة بالخيانة الزوجية بحق الثانية.



وكشفت أوراق التحقيق أن المتهم الأول اعترف بتلقيه 59 عملية تحويل مالي من ضحايا أغلبهم في دول الخليج العربي قام بتهديدهم وحصل منهم على مبلغ 523401 درهم «16 ألفا و800 دينار كويتي تقريبا»، وذلك خلال فترة زمنية تقل عن السنتين ونصف السنة.



وقال وكيل الشاكي المحامي علي الكندري لـ «الأنباء» إنه يعتزم اللجوء إلى القضاء المدني لإلزام المتهمين بتعويض موكله جبرا للأضرار النفسية والمادية التي ألمت به جراء تهديده، مضيفا أنه قام أخيرا برفع 3 دعاوى جديدة ومماثلة لمواطن آخر وخليجيين آخرين ضد المتهمين.