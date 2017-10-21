نفذت الإدارة العامة للإطفاء صباح أول من أمس الخميس تمرينا عمليا على المباني المرتفعة شارك به عدد من فرق الإطفاء وقطاع الوقاية.

ووضعت الإدارة العامة للإطفاء سيناريو لهذا التمرين، حيث انه تم تنفيذه في برج قيد الانشاء مكون من 38 طابقا بمنطقة صباح السالم.

واستهدف التمرين تطبيق طرق وأساليب حديثة لعملية مكافحة الحرائق في المباني المرتفعة عن طريق توصيل ضخ المياه للطابق الـ 37 والتعامل مع المعدات الثابتة للمباني قيد الإنشاء.

بدأ التمرين ببلاغ وصل الى مركز عمليات الادارة العامة للإطفاء يفيد باندلاع حريق في الطابق الـ 37 وهناك أشخاص محتجزون داخل المبنى في اكثر من طابق، فوجه مركز العمليات مراكز إطفاء القرين ومشرف وتم تحريك فريق من قطاع الوقاية الى الموقع.

وحين وصول فرق الإطفاء تم تشكيل فرقتين واحدة للإنقاذ والإخلاء والأخرى تقوم بمكافحة الحريق، كما استخدمت آلية السلم في عملية إنقاذ الأشخاص المحتجزين مع استخدام آلية إطفاء قادرة على ضخ المياه الى ارتفاعات شاهقة للوصول الى أهداف وغايات تحقق رفع مستوى الكفاءة.

نفذ التمرين بقيادة مدير إطفاء محافظة مبارك الكبير المقدم احمد ناصر بحضور مراقب التفتيش والمتابعة في ادارة وقاية محافظة مبارك الكويت المقدم عبدالعزيز البناي وحضور رئيس مركز إطفاء القرين المقدم عباس الجزاف ورئيس مركز إطفاء السالمية المقدم علي عبدالرزاق.