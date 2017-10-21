محمد الدشيش

أسفرت حملة لقطاع المرور على جميع المحافظات عن تحرير 3720 مخالفة مرورية وحجز 198 مركبة وإحالة 13 حدثا إلى جهة الاختصاص و55 شخصا إلى نظارة المرور وشخص للإبعاد، كما تمكنت الحملة من ضبط 4 مطلوبين وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن هناك آليات وضوابط يتم التعامل بها لإحكام السيطرة على المخالفين أيا كانت أنواع مخالفتهم لردعهم، مؤكدة ان قطاع المرور لديه العديد من الإجراءات الكفيلة بضبط الحركة المرورية في جميع المناطق ومتابعتها على مدار الساعة واتخاذ القرار المناسب حيال كل من لا يلتزم بقواعد المرور وآدابه.