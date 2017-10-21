عبدالله قنيص ـ محمد الدشيش

شهدت البلاد سلسلة حوادث متفرقة اسفرت عن اربع اصابات ونقل المصابون الى المستشفيات القريبة من مواقعها، وقال مصدر امني ان بلاغا ورد الى غرفة عمليات الداخلية عن وقوع حادث انقلاب مركبة على طريق الدائري السادس وتم نقل قائد المركبة الى مستشفى الفروانية.

وفي الدائري الرابع نقل مواطن اثر انقلاب سيارته بعد حادث تصادم وتعامل مع البلاغ رجال المرور حيث تم نقل المصاب الى المستشفى ووصفت حالته بالمستقرة وقام ونش الداخلية بسحب المركبة الى جانب الطريق بعد ان تسبب الحادث بعرقلة السير وتم رفع تقرير بالواقعة.

ومن منطقة جنوب السرة وتحديدا شارع ابراهيم المزين نقل وافد آسيوي الجنسية الى مستشفى مبارك بعد انقلاب باص كان يقوده اثر اختلال مقود المركبة.

ومن طريق السالمي نقل مواطن الى مستشفى الجهراء جراء انقلاب سيارته على الطريق وتبين ان اصابة المواطن طفيفة فيما تسبب الحادث بإتلاف المركبة.