هاني الظفيري

أمر مدير امن الفروانية اللواء ركن صالح مطر بإحالة مواطن مطلوب على ذمة قضايا مالية الى التنفيذ المدني بعد ضبطه في منطقة الجليب وقد قام بتعليق بدلة عسكرية تحمل رتبة رقيب لكي يتساهل معه رجال الامن حينما يشاهدونها.

وقال مصدر امني ان دوريات امن الفروانية كانوا يقيمون نقطة تفتيش عند احد مداخل منطقة الجليب وحضر لهم شخص قدم اثباته حيث تبين انه مواطن، وشاهد رجال الامن بدلة عسكرية وبسؤاله عنها افاد بانه زميل وعند الاستعلام عنه اتضح انه مطلوب بمبلغ ١٢ الف دينار واتضح أنه لا يعمل في وزارة الداخلية لكنه يقوم بتعليق البدلة العسكرية حتى يوهم رجال الامن بأنه عسكري زميل لهم ويتساهلون معه في نقاط التفتيش وعدم الاستعلام عنه الا ان خدعته لم تمر على رجال الامن الذين قاموا برفع تقرير بالواقعة واحالة المطلوب الى جهة الاختصاص بعد التحفظ وإرفاق الاسلحة البيضاء التي عثر عليها ايضا مع المواطن.