هاني الظفيري ـ محمد الجلاهمة

احال رجال دوريات سرية المهام مواطنا وشابا خليجيا وفتاة كانت بصحبتهما الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات بعد ضبطهم في منطقة السالمية وبحوزتهم كيسا شبو وادوات تعاط جاهزة للاستخدام وتم رفع تقرير بالواقعة.

وقال مصدر امني ان رجال احدى دوريات سرية المهام اشتبهوا اثناء تجولهم بمركبة في منطقة السالمية وعند توقيفها ظهر الارتباك على الاشخاص الذين كانوا على متنها وهم شابان وفتاة، وعند طلب هوياتهم ظهرت عليهم علامات الارتباك وتبين انهم جميعا لا يحملون اي اثبات، وعند ترجل احد الشابين تم مشاهدة كيس بداخله مادة الشبو وبتفتيش المركبة عثر على كيس آخر، واحيل المتهمون الى جهة الاختصاص.