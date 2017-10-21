هاني الظفيري

تطور خلاف عائلي في منطقة صباح السالم بين أبناء عمومة ليصل إلى التشابك بالأيدي، واستكمل المشهد بإطلاق النار بين ابناء العمومة ليصاب اثنان منهم، بالإضافة إلى ثالث كان متوقفا بجانبهم فتم نقلهم إلى المستشفى ووصفت حالتهم بالمستقرة.

وقال مصدر أمني ان بلاغا ورد الى غرفة عمليات الداخلية عن وقوع مشاجرة واطلاق نار، فتوجه رجال الأمن والنجدة إلى موقع البلاغ في منطقة صباح السالم وتبين ان مطلق النار لاذ بالفرار بعد ان اصاب 3 مواطنين أحدهم من مواليد 1986 وشقيقه من مواليد 1995، كما اصاب أحد أقاربه وهو ايضا من مواليد 1995 وتم نقل المصابين إلى المستشفى ووصفت حالتهم بالمستقرة، فيما قام المتهم بتسليم نفسه الى مخفر صباح السالم ومعه سلاح الجريمة وهو مسدس.