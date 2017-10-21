اختتمت الإدارة العامة للإطفاء صباح أول من امس الخميس دورة الرؤية الإبداعية وصياغة الأهداف والتخطيط الاستراتيجي، التي شارك فيها عدد من رؤساء الأقسام من منتسبي الإدارة العامة للإطفاء واستهدفت تنمية مهارات المشاركين في التفكير والإبداع وصياغة الأهداف ووضع الخطط الإستراتيجية.

من خلال الإبداع في حل المشكلات والتجديد في أساليب العمل وتطبيق أساليب التخطيط الفعال في الواقع العملي والإبداع في تخطيط ومتابعة الأعمال والتعرف على أسلوب تدريب SIJ لتحسين الإنتاجية والقيادة.

وفي ختام الدورة تم توزيع الشهادات على المتدربين وبحضور نائب المدير العام لشئون قطاع تنمية الموارد البشرية اللواء خالد التركيت ومديرة التخطيط والتطوير الإداري والتدريب عواطف المريخي ومحاضر الدورة م.حمود العودة.