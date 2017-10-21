عبدالله قنيص

أمر مدير امن الفروانية اللواء ركن صالح مطر باحتجاز وافدين آسيويين لحين ابعادهما عن البلاد، بعد ان تمكنت احدى الدوريات من ضبطهما وبحوزتهما كمية من الخمور المحلية.

وقال مصدر امني ان دورية اشتبه رجالها مساء امس الأول بوافدين كانا يقفان في ساحة بمنطقة خيطان بجانب احدى المركبات وعند استطلاع الأمر حاولا الفرار، فتم اللحاق بهما وضبطهما واعترفا بأنهما يبيعان الخمر المحلي على ابناء جاليتهما في الهواء الطلق، وبإحصاء قناني الخمر التي ضبطت بحوزتهما تبين أنها 50 قنينة خمر محلية كبير، ورفع رجال الأمن تقريرا بالواقعة.