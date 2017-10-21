الحشاش: اهتمام الجراح انطلاق من إستراتيجية تهدف إلى الوصول لتجفيف منابع الإنتاج وملاحقة العصابات المنظمة



قال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء خالد الديين إن قطاع الأمن الجنائي ممثلا بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة للمباحث الجنائية وفي إطار التنسيق بينهما، تمكن خلال الفترة من 1/7 ـ حتى 14/10/2017 من ضبط (15.506) كيلو غرام شبو و(13.118) كيلو غراما من الهيروين و(14.032) كيلو غرام حشيش، و(21.100) كيلو غرام كيمكيال، و(8270) ألف حبة كبتاغون و(27635) ألف حبة ترامادول و(350) غرام كوكايين، و(17365) حبة مخدرة، بالإضافة إلى (5445) زجاجة من الخمور المستوردة، كما تم ضبط مزرعة ماريغوانا تحوي 1000 شتلة جاهزة لعملية الترويج، مشيرا إلى أنه تم تسجيل (107) قضايا جلب واتجار مخدرات خلال الفترة نفسها، كما تم إحباط محاولة إدخال مليونين وثلاثين ألف حبة مخدرة (كبتاغون) إلى البلاد عن طريق الشحن الجوي بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك.



وقال إن سياسة الكويت في قضية مكافحة المخدرات تتخذ اتجاهين عالميين أصبحا الهاجس الرئيسي لانطلاق أي حملة ضد آفة المخدرات، أولهما خفض العرض على المخدرات والخمور، من خلال مكافحة الأجهزة الأمنية والجمارك لكل طرق تهريب وترويج المخدرات والخمور والاتجار بها محليا ودوليا، فيما يتمثل الاتجاه الثاني في خفض الطلب على المخدرات بجهود تقوم بها على المستوى المحلي، وذلك من خلال التحصين الوقائي لكل أفراد المجتمع من الوقوع في تعاطي هذه السموم، وتوفير الرعاية اللاحقة لمن تعافوا من الإدمان.



وأوضح أن جهود قطاع الأمن الجنائي في معركته ضد تجار المخدرات ترتكز على عدة محاور تنطلق من الحيلولة دون نفاد المخدرات داخل الدولة وتعقب مجرمي المخدرات وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة حماية لمجتمعنا من أذاهم وشرورهم وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى، لافتا إلى الدعم غير المحدود من القيادات العليا لوزارة الداخلية لأجهزة مكافحة المخدرات، حيث وفرت لرجال الأمن أحدث المعدات والأجهزة ضمانا لنجاحها في كشف وملاحقة الأساليب المتطورة التي تلجأ اليها التشكيلات العصابية لتهريب المخدرات لإفشال مخططاتها الإجرامية، وإحكام الطوق عليهم، وتضييق الفرص أمامهم، وتقديمهم للعدالة.



وفي سياق متصل، أكد مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد عادل الحشاش أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح يولي قضية المخدرات اهتماما بالغا، انطلاقا من استراتيجية تهدف إلى الوصول لتجفيف منابع الإنتاج وملاحقة العصابات المنظمة، بالتعاون مع دول العالم والمجتمع الدولي، وإحكام القبضة على تجار ومروجي المخدرات بهدف عدم نفادها داخل المجتمع.