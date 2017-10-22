هاني الظفيري

أحال مدير عام مديرية أمن الفروانية اللواء صالح مطر وافدا بنغلاديشيا إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات للتحقيق معه في اتجاره بالمواد المخدرة والوقوف على هوية المتعاملين معه سواء المتعاطون أو التجار.

فيما رجح مصدر أمني ان يكون البنغالي يعمل لحساب نزيل في «المركزي» يقوم بتوظيفه والايعاز له بتوصيل المخدرات الى المدمنين.

وحسب مصدر أمني، فإن إحدى دوريات أمن الفروانية رصدت شخصا يقف بشكل مريب مقابل مركبة مهملة، ولدى الاقتراب منه حاول الهرب، فتم ضبطه، وبالتحقيق معه اعترف بأنه كان يقوم بوضع لفافة شبو لأحد المدمنين مقابل المركبة على أن يقوم المدمن بأخذها، وبتفتيشه عثر بحوزته على 4 لفافات شبو و4 أكياس حشيش و4 لفافات هيروين.

من جهة أخرى، ألقى رجال أمن الفروانية القبض على مواطن وآخر لا يحمل إثبات، حيث عثر بحوزتهما على مواد مخدرة، وتبين أن أحدهما مطلوب لدين قدره 6640 ديناراً وبتفتيش الشخصين عثر معهما على أكياس كيميكال.