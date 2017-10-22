هاني الظفيري - محمد الجلاهمة

أحبط رجال أمن الفروانية محاولة 3 وافدين آسيويين ضخ 182 زجاجة خمر مستوردة ومحلية بين اوساط المتعاطين. وقال مصدر امني ان دورية امن شاهدت شخصا يتوقف في ساحة ترابية ولدى الاقتراب منه حاول الهرب فتمت مطاردته وضبطه متواريا عن الانظار اسفل سيارة، وبالتحقيق معه اعترف على آخرين ضبطا وبحوزتهما 166 زجاجة خمر محلية و16 زجاجة خمر مستوردة وتمت احالتهم الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

من جهة أخرى، أحال رجال أمن محافظة حولي الى إدارة التنفيذ المدني مواطنين تبين انهما مطلوبان للتنفيذ المدني، الأول بمبلغ 1600 دينار والثاني بمبلغ 5791 دينارا، كما احيلت مركبة الى مخفر الرميثية لكونها مطلوبة.

وقال مصدر أمني ان ضبط المدينين والمركبة جاء خلال حملة مقابل دوار الجوازات.

من جهة أخرى، أحال مدير عام مديرية أمن الجهراء اللواء علي ماضي إلى مكافحة المخدرات مواطنا لتعاطيه مادة الحشيش، وقال مصدر أمني ان المواطن تم ضبطه خلال حملة تفتيشية مقابل مدخل الجهراء، ولدى الحديث معه ظهر أنه متلعثم في الحديث وتبين ان بحوزته 4 سجائر حشيش واعترف بأنه كان يدخن سيجارة حشيش قبل ضبطه.

من جهة أخرى، أحال مدير أمن الأحمدي العميد عبدالله سفاح إلى الادارة العامة لمكافحة المخدرات وافدا أسيويا عثر معه على ٢٨٠ زجاجة خمر محلية و ٩ بطل مستوردة.