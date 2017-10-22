عبدالله قنيص

أغلق رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية وتحديدا مباحث أبوحليفة بشكل كامل ملف التشكيل العصابي المؤلف من عسكري في الأكاديمية وآخر في المباحث الجنائية وثالث عاطل عن العمل وذلك بضبط المتهم الهارب والذي يعمل في المباحث الجنائية (إدارة التزوير)، وقال مصدر امني ان العسكري الهارب ضبط في منطقة فهد الاحمد واعترف بأنه كان متواريا عن الأنظار بعد ان علم انه محل اتهام في قضية السلب، وكانت «الأنباء» نشرت القصة في الثامن والعشرين من الشهر الماضي، واشار المصدرالى ان التشكيل العصابي استهدف الوافدين وان المتهم الذي يعمل في المباحث يستخدم الدورية الخاصة بـ«الجنائية» في جرائم السلب.