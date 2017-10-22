مشاري المطيري

تقدمت مواطنة بشكوى لدى الإدارة العامة لشؤون الإقامة بعد اكتشافها وجود «سائق» على كفالتها دون علمها، حيث انها فوجئت اثناء تقديم طلب للحصول على سائق لدى الهجرة، بالموظفة تخبرها بان لديها سائقا بالفعل ولا تستطيع استقدام آخر، ما أدى الى شد وجذب بين الموظفة والمواطنة التي ذهبت الى المدير الذي أكد لها صحة ما قالته الموظفة وتم تحويلها الى مباحث شؤون الإقامة الذين حققوا في الموضوع وتم طلب اصل المعاملة.

وتبين أن المعاملة تم تقديمها من قبل شقيقها لوجود صورة بطاقته المدنية مرفقة بالمعاملة، وهنا كانت الصدمة، حيث قامت المواطنة بالاتصال على شقيقها الذي اعترف بأنه هو من قام بتسجيل المعاملة دون علم شقيقته التي طلبت تقديم شكوى الى النيابة ضده بتهمة التزوير.