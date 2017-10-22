عبدالكريم أحمد

علمت «الأنباء» أن الادعاء العام بصدد إحالة ممثل مسرحي إلى محكمة الجنح لمحاكمته بقضية نصب واحتيال وقعت ضحيتها فتاة كويتية.

وبحسب مصدر أمني، فإن الفتاة كانت قد تقدمت ببلاغ أفادت فيه بأنها تعرفت على المتهم في صيف العام 2012 ونشأت بينهما علاقة صداقة وأبدى إعجابه بها واستطاع إقناعها بالزواج، فقامت منذ سبتمبر العام ذاته إلى أكتوبر من العام 2014 بإعطائه جميع مبالغ إعانتها الطلابية وتقدر بمبلغ 4800 دينار.

وأشارت الفتاة إلى أن الممثل عاد بعد عامين من انقطاع العلاقة وتحديدا في أكتوبر من العام 2016 ليعدها بالزواج مرة أخرى ويطلب منها أخذ قرض بنكي له لكي يتمكن من إتمام تجهيزات زواجه بها، وبالفعل اقترضت له مبلغ 10 آلاف دينار على حسابها البنكي، كما عاد في فبراير العام الحالي بحيلة جديدة وأخذت له قرضا مماثلا، بل أهدته هدايا أخرى بينها هاتفان نقالان.

ولفتت إلى أنها وقعت أيضا بفخ صديق الممثل الذي استغل فترة انقطاع علاقتهما وحاول إيهامها بإعجابه بها وحبه لها ورغبته في الزواج منها، وخدعها هو أيضا بحاجته للمال من أجل أن يتمكن من حل بعض المشاكل التي يواجهها قبل أن يتقدم لخطبتها، وتمكن بهذه الوسيلة من أخذ بطاقتها البنكية وسحب راتبها الشهري لمدة ستة أشهر، كما أجبرها على أخذ بعض الإلكترونيات بالأقساط من إحدى الشركات، ولما قررت التوقف عن إعطائه البطاقة قام يتصل بها وهو يسبها ويهددها ويتوعدها بالفضيحة بصور مزعومة لا تعرف عنها شيئا ما لم تعطه بطاقتها المصرفية.

وكشف المصدر أن الجهات الأمنية ألقت القبض على الممثل وأودع الحجز بأمر المحقق وخرج أخيرا بكفالة مالية بعدما قضى بالحبس مدة 21 يوما، وإحالة أوراق قضيته إلى محكمة الجنح بتهمة النصب والاحتيال وخداع المجني عليها بغرض حملها على تسليمه مالا بحوزتها، فيما ألقت سابقا القبض على صديقه بقضية النصب وأخلي سبيله بكفالة بعد حجز استمر لأسبوع ثم ألقت الأسبوع الماضي القبض عليه مجددا، حيث يتم احتجازه حاليا في إدارة المباحث الجنائية على ذمة قضية السب والتهديد.