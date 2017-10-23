عدنان القضيبي: جهاز مماثل لفحص الشاحنات خلال المرحلة المقبلة

أسامة الرومي: الجهاز يساعد المفتشين في أداء عملهم على أكمل وجه

مشعان السعيدي: الجهاز بجودة وتقنية عالية

عالية العريان: فحص السيارات سيكون عبر بوابة واحدة لتسهيل الإجراءات

وائل خليفة: علاقاتنا مع «الجمارك» مثال واضح لكيفية الشراكة بين القطاعين العام والخاص

طلال العيدان: الجهاز يكشف جميع محتويات السيارة ويقدم تحليلاً مفصلاً عما بداخلها

وليد العسال: حصلنا على إجازة الجهاز من وزارة الصحة والعاملون على مستوى عالٍ من التدريب عبدالهادي العجمي

أعلن مدير عام الإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي عن بدء تشغيل أحدث تقنيات التفيش عالميا وهو جهاز الفحص الإشعاعي cip 300 لفحص المركبات في منفذ النويصيب على أن تتم الاستعانة به في منفذي العبدلي والسالمي قريبا، مشيرا إلى ان الجهاز يعد بمنزلة أداة مساندة للتفتيش الجمركي وقادر على اكتشاف كل المواد المهربة والحد من عمليات التهريب.

ووصف المستشار جمال الجلاوي خلال جولة قام بها في منفذ النويصيب أمس الأول وبمرافقة نائب المدير العام لشؤون المنافذ الجمركية عدنان القضيبي - وبحضور الوكلاء ومراقب المنفذ ورؤساء التفتيش والقائمين على إدارة المشروع بالجمارك وشركة جلوبال - جهاز cip300 بالأحدث على مستوى العالم، لافتا إلى أن تدشينه في الكويت يعد خطوة رائدة.

وأكد ان العديد من دول العالم المتقدم شرعت في استخدام الجهاز لما يتمتع به من كفاءة عالية، واعتبر مدير عام الإدارة العامة للجمارك جهاز الفحص الإشعاعي بمنزلة نقلة نوعية في العمل الجمركي من الناحية الأمنية داخل الكويت، مشيرا إلى أن تقنية عمل الجهاز تسهم في الكشف الدقيق والواضح لجميع محتويات المركبات في أقل من دقيقة ما قد يسهم في تيسير وتسريع إجراءات التفتيش ونقل البضائع إلى داخل الكويت بشكل آمن، مؤكدا أن الاستعانة بهذه التقنية تأتي في إطار خطط الإدارة العامة للجمارك بتطوير العمل الجمركي وآلية التفتيش.

وأشار المستشار الجلاوي إلى حرص الإدارة العامة للجمارك في التوسع في استخدام هذا الجهاز، موضحا أن توفير هذه التقنية جاء بالتعاون مع شركة جلوبال والتي يربطنا بها عقد، معربا عن أمله في تنفيذ كل الالتزامات العقدية مع الشركة المستثمرة «جلوبال».

وأكد الجلاوي ان رجال الجمارك في سباق مع الزمن حيال المهربين الذين يطورون أنفسهم ما يحتم علينا أن نتجاوز فكرهم بكل الطرق ونستعين بأحدث الأجهزة بما يحبط مخططاتهم في استهداف الكويت بكل الممنوعات.

من جانبه، أكد نائب المدير العام لشؤون المنافذ الجمركية عدنان القضيبي أن الجهاز يعد من أحدث الأجهزة العالمية في عمليات التفتيش الجمركي، ويهدف إلى توفير الأمن والسلامة والحد من تهريب الممنوعات والمتفجرات بكل أشكالها وأنواعها وأحجامها، لافتا إلى أنه سيتم تركيب وتشغيل جهاز آخر لفحص الشاحنات خلال المرحلة المقبلة، مضيفا ان تشغيل الجهاز الجديد يأتي ضمن خطة تطوير جميع المنافذ الجمركية ويعتبر إضافة جديدة للمنظومة الأمنية في العمل الجمركي، مثمنا دعم مدير عام الإدارة العامة للجمارك في تطوير العمل الجمركي والاستعانة بأحدث التقنيات بالتعاون مع شركة جلوبال.

ومن جانبه، أكد أسامة الرومي نائب مدير عام الإدارة لشؤون البحث والتحري: «ان الجهاز يساهم بشكل كبير في الحد من تهريب الممنوعات الى داخل البلاد، حيث تم إجراء جميع الاختبارات على الجهاز مع القائمين والمختصين من شركة جلوبال قبل تشغيله للوقوف على مدى فاعليته على ارض الواقع، موضحا ان الجهاز يعمل بالأشعة لكشف جميع محتويات السيارة والأماكن التي قد يشتبه بها، الى جانب مساندة المفتشين في اداء عملهم على اكمل وجه في ما يتطلبه العمل الجمركي.

فيما أكد مدير إدارة الجمرك البري مشعان السعيدي ان الجهاز سيستخدم كأداة مساندة للمفتش الجمركي بما يضمن المزيد من الأمن والسلامة في العمل الجمركي، مشيدا بالتقنية العالية للجهاز لاسيما في دقة وسرعة الفحص والكشف على جميع محتويات السيارة في فترة زمانية لا تتجاوز الدقيقة.

بدورها، كشفت المنسق العام لمشاريع التنمية في الإدارة العامة للجمارك م.عالية العريان عن وجود أكثر من 13 مشروعا إنشائيا من ضمنها مشروع تطوير منفذ النويصيب، وأضافت: حققنا إنجازا واضحا ودخلنا في سباق مع الزمن للانتهاء من تنفيذ المشروع الذي بدأ في يونيو الماضي وكان من المقرر له أن يأخذ سنة كاملة، ولكن إذا نظرنا إلى حجم الإنجاز نستطيع أن نؤكد أنه سيأخذ أقل من المدة المحددة له في مارس المقبل أي ما يقارب من 9 أشهر فقط.

وأشارت إلى أن المشروع يهدف إلى تيسير حركة سير الشاحنات وتقليل الازدحام المروري، وتجميع الجهات الحكومية ذات العلاقة في مكان واحد داخل الرمبة التي تم تصميمها بشكل مختلف تماما عن سابقتها، مؤكدة انها تعد أول رمبة في منطقة الشرق الأوسط بدورين على مساحة 50 × 14 مترا وتتسع لنحو 15 شاحنة، إلى جانب ذلك تم تخصيص مكان لفحص السيارات عبر جهاز الاسكانر وكذلك فحص جميع الشاحنات عبر بوابة واحدة فقط للحفاظ على الأمن وتسهيل الإجراءات وسرعة إنجاز المعاملات.

على صعيد ذات صلة، قال المنسق العام لشؤون المنافذ بإدارة فريق المشروع طلال العيدان: «ان جهاز «cip300» لفحص السيارات تمت الاستعانة به بعد إجراء الكثير من الاختبارات على مدى فاعليته والتي جاءت جميعها إيجابية، موضحا ان الجهاز له مواصفات مرتفعة وتم توفيره من شركة (smiths detection) بالتعاون مع شركة «جلوبال» التي قامت بتوفير كل المتطلبات والاحتياجات الخاصة بالجمارك.

وأوضح ان الجهاز يكشف جميع المحتويات داخل السيارة ويقدم تحليلا مفصلا عما بداخلها، لافتا إلى أن الجهاز يفحص أكثر من 60 سيارة في الساعة بمعدل دقيقة واحدة لكل سيارة في عملية الفحص.

من جهته، قال المدير التنفيذي لشركة «جلوبال» م.وائل خليفة ان نظام الفحص الإشعاعي للسيارات يعتبر إضافة جديدة للمنظومة الأمنية في العمل الجمركي ويعمل ضمن جزء من 3 منظومات سيتم تركيبها خلال المرحلة المقبلة في منافذ النويصيب والسالمي والشويخ تعمل على رد أي أخطار أمنية.

وأشار إلى أن تلك المنظومة تأتي في إطار استراتيجية تعزيز الشراكة بين شركة «جلوبال» والإدارة العامة للجمارك من خلال تنفيذ الإنشاءات والتشغيل والتحويل، مضيفا: نحاول من خلال علاقاتنا مع القطاع العام والمتمثل في الإدارة العامة للجمارك إعطاء مثال واضح لكيفية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع الحكومية وتحقيق الأهداف التنموية للكويت.

وأضاف خليفة ان مشروع تطوير منفذ النويصيب يأتي ضمن جزء من منظومة متكاملة نقوم بتطبيقها في جميع المنافذ الجمركية بعد استكمال المشروع وافتتاح باقي الأجزاء الخاصة بالمعامل الجمركية والرمبات الجديدة التي تضم جميع الهيئات الحكومية بهدف تسهيل التجارة وتقليل زمن الإفراج الجمركي لتوفير أريحية في الإفراج عن البضائع والتعامل من خلال باب واحد فقط يضم جميع الجهات الحكومية في مكان واحد، فضلا عن التعامل في المنافذ الجمركية وجزأين أمنيين الأول خاص بالمسح الإشعاعي على الشاحنات، والآخر بالرصد الإشعاعي للبضائع، وذلك من أجل توفير الأمن مع الأخذ في الاعتبار تيسير التجارة والحفاظ على سهولة دخول البضائع وخروجها من وإلى البلاد.

وبدوره، قال مهندس أول نظم أمنية في إدارة الأمن والسلامة وليد العسال أن أجهزة cip300 من إنتاج شركة smiths detection الألمانية، مشيرا إلى انها تمثل أداة مساندة للتفتيش الجمركي، لافتا إلى ان الأجهزة حصلت على إجازة من إدارة الرقابة من الإشعاع بوزارة الصحة وأن العاملين عليها حصلوا على مستوى عال من التدريب، مؤكدا ان كفاءتها تصل إلى درجة من اليقين في كشف جميع محتويات السيارة بطريقة دقيقة.