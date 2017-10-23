هاني الظفيري ـ سعود الدعيج

أسعف شاب كويتي 18 عاما الى مستشفى الجهراء وأدخل العناية المركزة نتيجة إصابته بطلق ناري على مقربة من منطقة حساسة من جسده فيما شرع رجال ادارة بحث وتحري محافظة الجهراء بكشف غموض واقعة إطلاق النار على الشاب والوقوف على هوية من أطلق النار عليه.

وبحسب مصدر أمني فإن مواطنا في العقد الثالث من عمره اصطحب شقيقه الاصغر إلى مستشفى الجهراء وقال انه فوجئ بسماع صوت اطلاق نار مقابل منزل الأسرة حيث كان المجني عليه متوقفا وحينما خرج وجد الدماء تغطي الجزء السفلي من جسد شقيقه فسارع به إلى المستشفى.

من جهة اخرى، نقل شخصان أحدهما رجل امن الى المستشفى بعد إصابتهما في تصادم ثنائي على الدائري السادس بين مركبة ودورية.

وقال مصدر امني ان العمليات تلقت بلاغا بالحادث، فتم توجيه دورية وإسعاف ومطافئ الى مكان البلاغ. وتبين أن الحادث بين مركبتين مدنيتين ودورية نجدة، وتسبب في حريق بالأولى واصابة سائقها وتم نقله الى العناية المركزة، فيما اصيب رجل الأمن بكسر في الظهر ونقل الى المستشفى لتلقي العلاج، وتم إطفاء المركبة المحترقة.