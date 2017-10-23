أصدر وكيل وزارة الداخلية بالإنابة الفريق محمد اليوسف قرارا بشأن إعادة تشكيل لجنة الترقيات، ونصت المادة الأولى من القرار على اعادة تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 بند ثانيا من القرار الوزاري رقم 1129 لسنة 1999 وذلك برئاسة وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء خالد الديين، وتضم في عضويتها وكيل الوزارة لشؤون امن المنافذ اللواء منصور العوضي، ووكيل الوزارة المساعد للشؤون الإدارية اللواء سالم النواف، ومساعد مدير عام الإدارة العامة لشؤون قوة الشرطة العميد عبدالله الوهيب، ومساعد مدير عام الإدارة العامة لمكتب وكيل الوزارة للشؤون الفنية العقيد حامد البالول، ومدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بالوكالة العقيد بدر بن نجم.

وأناط القرار باللجنة مهمة إجراء المقابلة الشخصية للمرشحين للترقية إلى رتبة عقيد بهدف الوقوف على قدراتهم المهنية ومدى المامهم بالقوانين والقرارات واللوائح المعمول بها في الوزارة، واقتراح ما تراه مناسبا.