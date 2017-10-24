هاني الظفيري

كشف مصدر امني ان اصابة رجل خليجي بنوبة سكر تسببت في حادث اقتحام مركبته لمنزل مواطن في منطقة الشهداء، حيث فقد السيطرة على مركبته ذات الدفع الرباعي.

وقال مصدر امني ان ما نشر على مواقع التواصل بشأن الحادثة ونسب فيه الى ان الخليجي كان في حالة سكر هذا عار عن الصحة وأردف المصدر بأن الخليجي من مواليد 1975 وهو جار مالك المنزل وهو مواطن رفض تسجيل قضية ضد جاره، خصوصا انه لم يكن متعمدا وأوضح المصدر ان الخليجي بحالة صحية جيدة بعد الواقعة، حيث توجه على الفور الى المستشفى، حيث اجريت له الإسعافات الأولية.

من جهة اخرى، لفظت طفلة سورية انفاسها الاخيرة داخل مستشفى العدان والتي نقلت إليها بواسطة سيارة والدها فيما تم احتجاز مواطنة في مخفر شرطة الفنطاس على خلفية قضية دهس ووفاة، وبحسب مصدر امني فإن والد الطفلة كان مع ابنته البالغة من العمر ١٢ عاما، وخلال سيرها خلفه بأمتار محددة قامت مركبة بدهسها فسارع بنقلها الى مستشفى العدان ولكنها توفيت فيما قالت سائقة السيارة التي دهست الفتاة وهي مواطنة ان الوالد عبر الشارع ولحقته ابنته لتفاجأ بها مقابل السيارة وحاولت تفادي الاصطدام بها لأقصى درجة.

من جهة اخرى، توفي طفل 7 سنوات في انقلاب سيارة والده اليمني على طريق كبد، وكانت عمليات الداخلية قد تلقت بلاغا بانقلاب وانيت، حيث سارع رجال الامن الى موقع الحادث وتم نقل المصابين وهما رجل من مواليد 1964 وطفل توفي داخل المستشفى.