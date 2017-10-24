أحمد خميس

على خلفية قضية هروب موقوفين من مبنى الإبعاد وباص نقل المبعدين والتي كان بطلاها وافدا مصريا وإثيوبية والتي تم نشرها في «الأنباء»، ذكر مصدر امني انه بعد القبض على الهارب الأول على يد فرقة تابعة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات وبالمصادفة خلال التحقيق عرفوا قضية هروبه، وأما الهاربة الإثيوبية الجريئة التي هربت خلال وردية توزيع الاطعمة فقد ألقي القبض عليها من قبل المقدم جاسم المسباح مساعد مدير الإبعاد.

وتابع المصدر: ان الوكيل المساعد للمؤسسات الاصلاحية بعد حادثة الهروب لم يتهاون وطبق القانون العسكري على الضباط والأفراد الذين أدينوا بالتقصير.

وأكد المصدر اتخاذ عقوبات متنوعة ما بين الحجز والخصم بالإضافة إلى عقوبات انضباطية اقتربت من الـ «20». وأضاف ان التحقيق كان على مستوى القطاع وليس الوزارة، حيث لم يتم تسجيل قضية تمكين متهم من الهروب.

وأكد ان هذه ليست المرة الأولى التي يهرب فيها موقوف من الابعاد وأن اللواء عبدالله المهنا أمر بسد هذه الثغرات.