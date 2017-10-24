هاني الظفيري - سعود الدعيج

تمكن رجال امن العاصمة من إلقاء القبض على مواطن من مواليد 1989 في منطقة الشويخ الصناعية، حيث تبين انه بحالة غير طبيعية (تعاطي) وعثر بحوزته على سيجارة حشيش وكيس به مواد مخدرة (كيميكال) وأحيل الى مكافحة المخدرات، كما ضبط مواطن آخر من مواليد 1991 في منطقة النزهة، حيث تبين انه مطلوب إلقاء قبض بمبلغ 5750 دينارا تمت احالته للتنفيذ المدني.

كذلك ضبطت مركبة رباعية اوروبية في منطقة شمال غرب الصليبخات بعد ان تبين انها مطلوبة بالقضية رقم 459-2015 جنح مخفر شرق (سرقة) وأحيلت الى مخفر الصليبخات.

كما ضبطت فارهة أميركية يقودها شخص بدون من مواليد 1993 وبرفقته بدون آخر بعد الاشتباه في كونهما بحالة غير طبيعية وعثر معهما على حبتين بأنهما مواد مخدرة وقطعة داكنة يشتبه بأنها حشيش بها مادة سائلة يشتبه بها مادة مسكرة وأحيلا الى ادارة مكافحة المخدرات جهة الاختصاص.

وتمكن رجال العمليات من ضبط 3 مخالفي اقامة، وشخص مطلوب مدنيا، 2 إلقاء قبض تغيب، وبائع متجول، و2 عمالة سائبة و٣٨ بدون اثباتات وتم تحرير 25 مخالفة مرورية.

وفي الروضة ضبط مواطن مواليد 1990 ، حيث تبين انه مطلوب حبس لمدة (شهرين واجب النفاذ) وتمت احالته الى التنفيذ الجنائي، كما تم ضبط مطلوب جنائي، و2 بدون اثبات، وتم تحرير 10 مخالفات مرورية.

وفي قيادة عبدالله السالم ضبط وافد تبين انه مطلوب إلقاء قبض للتنفيذ المدني بمبلغ 344 ديناراً وتم احالته للتنفيذ المدني، كذلك ضبط مطلوب مدني وشخص إلقاء قبض وتغيب، ومخالفي قانون الاقامة، و3 بدون اثبات، وتم تحرير 7 مخالفات مرورية وحجز مركبة.

وفي قيادة المدينة ضبط مواطن من مواليد 1969 تبين انه مطلوب إلقاء قبض لمكافحة المخدرات بتهمة حيازة مخدرات وأحيل الى مكافحة المخدرات، وألقي القبض على مطلوب جنائي، و2 إلقاء قبض، و9 بدون اثبات، وتحرير 8 مخالفات مرورية.

وفي قيادة المنطقة الوسطى ضبط مخالف لقانون الإقامة و3 بدون اثبات، وتم تحرير 9 مخالفات مرورية. كما تمكن أمن محافظة الأحمدي من إلقاء القبض على آسيوي بحوزته 13 «بطل» محليا في المنقف.