عبدالله قنيص

أحال رجال الادارة العامة للمباحث الجنائية الى ادارة تنفيذ الاحكام مواطنا باعتباره مطلوبا لـ 16 قضية تنوعت بين النصب والاحتيال وخيانة امانة الى جانب قضايا مدين.

وبحسب مصدر امني، فإن رجال المباحث وصلت اليهم معلومات عن تواري المطلوب بعدة قضايا ـ وهو من مواليد 1985 ـ من منزل احد اقاربه بمحافظة مبارك الكبير، فتم التشاور مع النيابة العامة واستصدار اذن نيابي وتبين ان المطلوب بقضايا هي: 3 قضايا صادر بحقه خلالها 12 طلب احضار مدين وقضية خيانة امانة واخرى نصب واحتيال بالاضافة الى صدور قرار إلقاء قبض من ادارة مكافحة الجرائم الالكترونية، فضلا عن كونه مطلوبا لتنفيذ حكم حبس لمدة 6 اشهر واجب النفاذ في قضية جنح.