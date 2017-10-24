كشفت إحصائية إدارة العمالة المنزلية التابعة للإدارة العامة لشؤون الإقامة عن العديد من المعاملات التي تمت خلال الفترة من 2/1 -22/10/ 2017، حيث اوضحت الادارة اوضحت انها تلقت (323) شكوى من العمالة المنزلية، كما تلقت (1261) شكوى من أصحاب العمل، و(70) شكوى من مكتب استقدام، واحالت (329) شكوى إلى المحكمة، بالإضافة إلى ذلك وقف تراخيص (4) مكاتب لمدة ستة أشهر، و(12) مكتبا لمدة ثلاثة أشهر.

واشارت الادارة إلى انه تم ضبط (115) مخالفا لقانون الإقامة واحالتهم إلى جهات الاختصاص، كما أحالت (22) مخالفا إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية و(146) مخالفا إلى الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، كما انها قامت بتفتيش (2635) مكتبا وقامت بحملتين على مكاتب الخدم.