هاني الظفيري - عبدالله قنيص

اقتيد مواطن الى نظارة المرور ومركبته الى كراج الحجز بأمر مدير عام مديرية امن محافظة الأحمدي العميد عبدالله سفاح، وذلك لارتكابه 5 مخالفات جسيمة.

وبحسب مصدر أمني فإن إحدى دوريات امن الاحمدي وخلال جولة لها في منطقة الرقة رصدت مركبة يقوم قائدها بالاستهتار والرعونة.

ولدى الطلب منه التوقف، رفض وحاول الهرب متجاوزا إشارة ضوئية حمراء والسير عكس الطريق وبعد ضبطه تم تسجيل 5 مخالفات مرورية بحقه وهي استهتار ورعونة وإصدار أصوات مزعجة والدخول عكس السير، والهروب من دورية أمنية، وأخيرا تجاوز إشارة ضوئية حمراء.