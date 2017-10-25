هاني الظفيري

أحال رجال سرية المهام الخاصة التابعة للأمن العام مواطنا مطلوبا لدين قدره 31 ألف دينار بواقع 16 ألف دينار وآخر بـ 15 ألف دينار، وقال مصدر امني ان المدين ضبط في منطقة ميدان حولي على خلفية حملة تفتيش، كما ضبط رجال الأمن مدينا لإحدى شركات الاتصالات بمبلغ 210 دنانير، وتبين ان المدين منتهية اقامته.

على صعيد آخر، ألقى رجال أمن العاصمة القبض على مواطن من مواليد 1994 وتبين انه مدين بمبلغ 14666 دينارا.

على صعيد آخر، ألقى رجال أمن الأحمدي القبض على مواطن مدين بـ 72 ألف دينار وأحيل الى التنفيذ المدني، كما ضبط رجال امن الأحمدي ايضا مواطنة تبين انها مطلوبة لديون فاقت الـ 20 الف دينار بواقع 10 آلاف دينار ومبلغ تجاوز الـ 1000 دينار لشركة اتصالات ودين آخر قدره 11.921 دينارا.