هاني الظفيري

أحال رجال أمن حولي إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مواطنا من مواليد 1993 لحيازة مواد مخدرة وتعاطيها. وبحسب مصدر أمني، فإن إحدى دوريات الأمن العام، وخلال جولة لها في منطقة حطين، فوجئت بتوقف مركبة في عرض الطريق عند إشارة ضوئية، وظن رجال الأمن أن المركبة معطلة لكن كانت المفاجأة أن قائدها نائم، ولدى طلب إثباته تبين أنه في حالة غير طبيعية، وبتفتيشه عثر بحوزته على كيس يحتوي على مادة خضراء اللون يرجح أنها مخدرة.

على صعيد آخر، ألقى رجال أمن الأحمدي القبض على مواطن في منطقة المهبولة بعد الاشتباه فيه وعثر بحوزته على حبة يشتبه في أنها مخدرة، كما ضبط رجال أمن الفروانية في منطقة خيطان وافدا مصريا بعد الاشتباه فيه، حيث عثر بحوزته على 14 حبة منها 7 لونها أصفر و7 لونها أبيض، وأحيل إلى مكافحة المخدرات.