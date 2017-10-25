هاني الظفيري

أحال مدير عام مديرية أمن محافظة الفروانية اللواء صالح مطر إلى الادارة العامة للمباحث الجنائية مواطنا لكونه مطلوبا على ذمة قضايا متنوعة، منها خطف بالإكراه وتزوير.

وبحسب مصدر امني فإن رجال امن الفروانية اثناء قيامهم بحملة تفتيشية ارتابوا في شخص تبين لاحقا انه مواطن سارع بالهرب بمجرد مشاهدته الدورية فطارده رجال الأمن، حيث دخل الى احدى العمارات المجاورة لكنهم ألقوا القبض عليه وعند الاستعلام عنه اتضح أنه من اصحاب السوابق ومسجل بحقه قضايا خطف بالإكراه وتزوير في محرر عرفي وقيادة مركبة بحالة غير طبيعية وأحيل الى الجهات المختصة.