تمكن رجال أمن مبارك الكبير من ضبط وافد هندي مروج للمواد المخدرة في منطقة صباح السالم أمس الأول.

وقال مصدر أمني انه خلال تجوال دورية أمنية للحفاظ على الأمن وضبط المطلوبين والمخالفين، اشتبه رجال الأمن في مركبة سارت بشكل سريع لدى مشاهدتها الدورية وعند استيقافها ظهرت على قائدها علامات التوتر والارتباك واتضح انه مقيم هندي مطلوب لإدارة التنفيذ المدني وبتفتيش المركبة احترازيا عثر بداخلها على مواد مخدرة و126 زجاجة خمر، وأحيل والمضبوطات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

كما ضبط رجال أمن الفروانية وافدا مصريا أمس الأول في منطقة خيطان بحوزته مواد مخدرة، وتمت إحالته والمضبوطات إلى الجهة المختصة.