محمد الجلاهمة

تمكن رجال جمارك ميناء الشويخ من إحباط محاولة ضخ كمية كبيرة من مادة البان تنباك الممنوعة تقدر بنحو 300 ألف باكيت قادمة من إحدى الدول الخليجية.

وكانت معلومات وردت من أحد المصادر إلى قطاع البحث والتحري في الإدارة العامة للجمارك عن إحدى الشحنات الواردة الى ميناء الشويخ، وهي عبارة عن حاوية 40 قدما قادمة من إحدى الدول الخليجية، فتم وضعها تحت المراقبة وإجراء التحريات عليها وجمع وتحليل المعلومات حولها، وعند تفتيشها تم ضبط نحو 300 ألف باكيت من مادة البان تنباك الممنوعة مخبأة بطريقة سرية للغاية.

هذا، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المضبوطات الى إدارة مكافحة المخدرات.

يذكر أن هذه الضبطية تعد من أكبر ضبطيات البان تنباك الممنوعة، وذلك في إطار توجيهات مدير عام الإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي، ونائب المدير العام لشؤون البحث والتحري أسامة الرومي، بالتشديد على الصادرات والواردات بجميع المنافذ الجمركية.